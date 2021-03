Sampdoria | rinnovo Gabbiadini | la firma è imminente

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 marzo 2021) Lae Manolosarebbero a un passo dallasuldi contratto Se a salvezza raggiunta si dovrà parlare deldi Claudio Ranieri, anche la posizione di Fabio Quagliarella resta in bilico. Silenzio da parte dell’attaccante e dalla, in attesa di capire quale sarà la proposta per il capitano blucerchiato che aspetta solo una chiamata dai dirigenti doriani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 A quanto riporta il Secolo XIX, ai recentissimi prolungamenti con Emil Audero, Alex Ferrari e Valerio Verre, sarebbeladi Manolo, tornato in campo contro il Genoa dopo 87 giorni di infortunio. Leggi su Calcionews24.com