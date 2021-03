Sampdoria Cagliari | i convocati di Ranieri | solo Torregrossa indisponibile

(Di sabato 6 marzo 2021): le scelte del tecnico Claudioin vista del match contro ilper la 26a giornata di Serie A Laaffronterà ilnel corso della 26a giornata del campionato di Serie A. Dopo la rifinitura, Claudioha diramato la lista dei. Out Ernesto, tornano Morten Thorsby, Kristoffer Askildsen e Mikkel Damsgaard. Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com

