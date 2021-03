Roma choc | cadavere di un clochard trovato nell' androne di un palazzo a Termini | la scoperta dei carabinieri

(Di sabato 6 marzo 2021) Undi 65 anni è statomorto dai, all'interno di unnei pressi della stazione. L'uomo, di nazionalità romena, sarebbe morto per cause naturali. ...

maxtorchia : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… - SupportRossi46 : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… - leggoit : Roma choc, cadavere di un clochard trovato nell'androne di un palazzo: la scoperta dei carabinieri - offsbitchess : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… - ElisaMinu : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma choc

Leggo.it

Un clochard di 65 anni è stato trovato morto dai carabinieri a, all'interno di un palazzo nei pressi della stazione Termini. L'uomo, di nazionalità romena, sarebbe morto per cause naturali. Leggi anche > La scoperta del cadavere è avvenuta ieri pomeriggio ..."Due giovani con i quali mi trovavo dentro l'ex scuola hanno tentato di violentarmi", ha raccontato sottola donna alla polizia che dopo un breve sopralluogo in ciò che rimane dell'edificio ha ...Un clochard di 65 anni è stato trovato morto dai carabinieri a Roma, all'interno di un palazzo nei pressi della stazione Termini. L'uomo, di nazionalità romena, sarebbe ...Stefano Vaccari, responsabile dell’Organizzazione del Pd a Roma: "Migliaia di messaggi dei nostri elettori invitano il segretario a ripensarci" ...