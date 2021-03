Ricerca | il Cilento scommette sull’ambiente | biomattonella a impatto zero

(Di sabato 6 marzo 2021) La ricchezza del territorio cilentano al servizio dell’innovazione. Parte dal Comune di Piaggine (Sa) un progetto che si propone di sfruttare i prodotti del sottobosco del Monte Cervati e gli scarti della attivita’ agricole per sostenere l’idea lanciata dalla start up Service Biontech di creare unaade plastic free. Si tratta del risultato di “una sperimentazione avviata circa un anno e mezzo fa ed andata a buon fine”, sottolinea alla Dire il sindaco Guglielmo Vairo. Fondamentale si e’ rivelata la partnership con l’Universita’ degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e in particolare con il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale diretto da Antonella Violano, ispiratrice dellasu cui il Comune di Piaggine ha deciso di investire. Vincitori nel settore della Circular ...

Dire

di Pas. Sor. Piaggine sostiene la ricerca in biotecnologie con la "bio-mattonella" ad impatto zero e plastic free. L'amministrazione comunale di Piaggine guarda avanti, ad uno sviluppo ecosostenibile, ...