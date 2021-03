Per Gattuso è tregua, ma il Napoli (Di sabato 6 marzo 2021) Il Napoli oggi pomeriggio affronta il Sassuolo in una gara importante per la lotta Champions, De Laurentiis ha disposto la tregua per Gattuso fino a fine stagione ma si pensa anche al futuro. De Laurentiis è impegnato in prima persona per il Napoli, vuole creare un clima d’unità per la corsa Champions. L’obiettivo è “spedire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Iloggi pomeriggio affronta il Sassuolo in una gara importante per la lotta Champions, De Laurentiis ha disposto laperfino a fine stagione ma si pensa anche al futuro. De Laurentiis è impegnato in prima persona per il, vuole creare un clima d’unità per la corsa Champions. L’obiettivo è “spedire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Per Gattuso Bargiggia sul silenzio stampa del Napoli: 'Incomprensibile e mal digerito' Oppure, cercando di annacquare, attraverso le dichiarazioni dei procuratori, certe scelte di Gattuso. Per esempio cacciata di Mario Rui per scarso impegno giovedì all'allenamento.' PER LEGGERE TUTTE ...

Fiorentina, Prandelli sull'addio: 'Sto trascurando la famiglia, ma se sono un peso basta dirlo' Sul futuro, visto che si parla di scenari con Sarri e Gattuso: "Io ho dato la massima disponibilità, era una situazione particolare e difficile, sono tre anni che la squadra lotta per non retrocedere.

Napoli, per Gattuso prove d’orgoglio Corriere dello Sport.it L'assenza (voluta da Gattuso) che nessuno noterà Il serbo, invece, è già il passato, perché in questi mesi non c'è stato verso di raggiungere l'accordo economico col presidente per il rinnovo di contratto. Al suo fianco non ci sarà Manolas, appena r ...

Napoli, tre rientri importanti per il Bologna: Gattuso ritrova Osimhen, Koulibaly e Ospina La disponibilità di Osimhen, che ha portato a casa solo sedici presenze finora, fornirà una variabile tattica, il diritto ad attaccare di più la profondità. Napoli, tre rientri importanti per il Bolog ...

