Pd | Morassut contro le Sardine | “Ma per favore… levate le tende”

Leggi su dire

(Di sabato 6 marzo 2021) ROMA – “Ma per favore… Le sardine levino le tende da sotto il Nazareno, si rispettino le regole di sicurezza e le limitazioni che stanno condizionando tutti gli italiani e danneggiando moltissime attivita’. Con inutili operazioni di visibilita’ non si rinnova ne’ la sinistra ne’ il Partito Democratico. Non siamo ad una ribalta”. Cosi’ su Facebook il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut.