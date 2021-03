Paolo Vallesi, chi è l’ex moglie Cinzia: “Mi dissero che dovevo nasconderla” (Di sabato 6 marzo 2021) Paolo Vallesi e Cinzia si erano fidanzati da giovanissimi e hanno poi messo su famiglia, ma il loro amore è finito dopo vent’anni di matrimonio. Ecco il retroscena. Alla fine degli anni ’90 Paolo Vallesi era uno dei personaggi più in vista sulla scena della musica leggera italiana. Poi, purtroppo, le cose non sono andate L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 marzo 2021)si erano fidanzati da giovanissimi e hanno poi messo su famiglia, ma il loro amore è finito dopo vent’anni di matrimonio. Ecco il retroscena. Alla fine degli anni ’90era uno dei personaggi più in vista sulla scena della musica leggera italiana. Poi, purtroppo, le cose non sono andate L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba… - miao_free : Paolo Vallesi sono anni che cerca di tornare in gara al festival e gli dan picche però ora lo invitano come ospite O K #Sanremo2021 - Caustica_mente : Stasera a #Sanremo2021 ci saranno Paolo Vallesi, Riccardo Fogli e... #ItaliaSì (Tweet informativo per @Giangiology… - claire8_5 : RT @rtl1025: ?? Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba, Federica… - schifitor : RT @rtl1025: ?? Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba, Federica… -