Ostia | perde il controllo e finisce sulla corsia opposta | 58enne impatta contro un’auto in sosta

Un signore nella serata di ieri ha perso il controllo della propria auto, finendo sulla corsia opposta, superando lo spartitraffico e impattando contro un veicolo in sosta. E' accaduto alle 23:00 circa di ieri sera sul lungomare Toscanelli ad Ostia, in direzione Porto. Le due persone a bordo della Mitsubishi fortunatamente non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenute le pattuglie Polizia Locale del X Gruppo Mare che sono state impegnate per diverse ore ad eseguire gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ovviamente hanno anche rilevato i danni causati dall'impatto su veicolo in sosta, ringhiera a bordo strada e muretto. Danneggiata anche una tubatura idrica per la quale è stato necessario richiedere ...

