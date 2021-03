Microsoft, l'acquisizione di Bethesda è ufficialmente 'andata a buon fine' (Di sabato 6 marzo 2021) Nella giornata di ieri avevamo riportato la notizia su alcuni documenti pubblicati via Twitter i quali indicavano che l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft era stata approvata, almeno negli USA. Ora abbiamo la conferma di questa operazione andata a buon fine: Providence Equity, principale stakeholder di ZeniMax, ha pubblicato attraverso la sua pagina web l'investimento come "approvato". Ciò conferma che un accordo è andato a buon fine. Gli investimenti di solito vengono etichettati come attivi o realizzati; quando un investimento viene realizzato, significa che lo stakeholder ha realizzato un profitto vendendo la quota di investimento per più denaro di quanto era stato acquistato. Al contrario, un investimento attivo significa che non è ... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 marzo 2021) Nella giornata di ieri avevamo riportato la notizia su alcuni documenti pubblicati via Twitter i quali indicavano che l'dida parte diera stata approvata, almeno negli USA. Ora abbiamo la conferma di questa operazione: Providence Equity, principale stakeholder di ZeniMax, ha pubblicato attraverso la sua pagina web l'investimento come "approvato". Ciò conferma che un accordo è andato a. Gli investimenti di solito vengono etichettati come attivi o realizzati; quando un investimento viene realizzato, significa che lo stakeholder ha realizzato un profitto vendendo la quota di investimento per più denaro di quanto era stato acquistato. Al contrario, un investimento attivo significa che non è ...

Advertising

Eurogamer_it : #Microsoft, l'acquisizione di #Bethesda è andata a buon fine. - GameXperienceIT : ZeniMax Media: l'acquisizione da parte di Microsoft si è conclusa - infoitscienza : Bethesda/Microsoft: l'acquisizione sta per diventare realtà - infoitscienza : Bethesda è di Microsoft, acquisizione approvata in via ufficiale? Nuovi indizi - Eurogamer_it : L'acquisizione #Microsoft #Bethesda a buon fine negli USA? -