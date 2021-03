Lazio, indietro tutta: Inzaghi vara un nuovo assetto difensivo (Di sabato 6 marzo 2021) Un nuova difesa per alzare un muro contro la Juventus. Una strategia della Lazio per la sfida di questa sera si avvita sul reparto arretrato, fonte di troppi problemi negli ultimi tempi. Ben sei gol ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021) Un nuova difesa per alzare un muro contro la Juventus. Una strategia dellaper la sfida di questa sera si avvita sul reparto arretrato, fonte di troppi problemi negli ultimi tempi. Ben sei gol ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, indietro tutta: Inzaghi vara un nuovo assetto difensivo: Lazio, indietro tutta: Inzaghi vara un nuovo assett… - LeleSpin77 : @nzingaretti Ok! Benissimo. . .Nun te ne anna'! Nicolaaaa! Facciamo la piazza grande! Un passo indietro per farne 3… - PilloleIn : #Zingaretti ha voluto prendere in contropiede le minoranze. Una scommessa sul suo futuro o un passo indietro? #PD… - AngelaCavelli : RT @mariamacina: È una specie di sfida agli oppositori interni e probabilmente serve al presidente del Lazio per riottenere un mandato dall… - CasilinaNews : Altems. Ancora indietro con i vaccini, nonostante l'incremento dei punti vaccinali -