La Merkel e le alleate chiedono un cambio di passo sulla sovranità digitale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Merkel alleate

L'HuffPost

... meno arcigno del caschetto cortissimo della Cancelliera Angela. È un taglio che verrà ... Preziosecontro gli spifferi serali ai grandi pranzi ufficiali nei palazzi delle istituzioni ...A sfidare il presidente in carica da trent'anni Lukascenko sono tre donne che si sonotra ... Christine Lagarde presidente della BCE a cui ha dato manforte Angelacome esponente della ...salvini europeista meme 5 Stefano Folli per "la Repubblica" È poco convincente l' equazione che recita all' incirca: siccome Orbán esce dal Ppe (partito popolare europeo), allora Salvini entra nel Ppe ...Il neo presidente Usa, Joe Biden, dovrà affrontare i molti fronti critici che caratterizzano i tesi rapporti con la Cina in ambito economico, dell’innovazione e dell’influenza diplomatica. Continuerà ...