Juventus-Lazio | Pistocchi | “Juve meglio nel secondo tempo E sul rigore…”

(Di domenica 7 marzo 2021) Il giornalista Maurizioha commentato sul suo profilo Twitter il primodella sfida, soffermandosi sulle occasioni delle due squadre e tornando sull’episodio del rigore non dato: “Laparte male, ma dopo il gol di Correa (14’) prende in mano la partita e pareggia meritatamente con un gran gol di Rabiot. Massa e il VAR Di Bello non giudicano volontario il mani di Hoedt (pallone che arriva da una deviazione, distanza ravvicinata, giocatore in movimento)”. SportFace.

goal : 14' | Juventus 0-1 Lazio

Andrea Pirlo commenta ai microfoni di Dazn il successo ottenuto in rimonta dalla suacontro la: " Non abbiamo pensato alla partita di martedì (contro il Porto, ottavo di finale di ...Grande vittoria per la, che ribalta lanella ripresa e porta a casa tre punti importantissimi per continuare la propria rincorsa alle posizioni di vertice della classifica. Una rimonta avviata dopo un inizio ...: sul gol va dove vuole Correa, poi ringrazia una Lazio spesso imprecisa.torna dall'infortunio, è fondamentale ma gli serve un po' per ritrovarsi in partita. : quando Correa lo punta sul gol dello 0-1 ...L'attaccante spagnolo, autore di due gol contro la Lazio, esalta l'importanza del fenomeno portoghese per la Juve.