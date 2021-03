Importare le chat di WhatsApp su Telegram | il modo più rapido

(Di sabato 6 marzo 2021) Avevamo già scritto della possibilità diledisu. Adesso è possibile farlo anche con Android. Un’importante novità che ha continua a far vacillaree convincere gli affezionati a migrare su. Comeledisucon Android: ApriteSelezionate la conversazione che volete trasferire Toccate il i tre puntini nell’angolo in alto a destra Selezionate la voce Altro Premete la voce Esportae scegliete se includere o no i file multimediali Nel menu successivo di condivisione selezionate l’icona diSi aprirà la lista di conversazioni dell’app ...

