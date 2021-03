Il principe Filippo cambia ancora ospedale (e i Sussex non posticipano l’intervista)? (Di sabato 6 marzo 2021) «Dopo l’intervento riuscito alla clinica St Bartholomew, il principe Filippo è stato trasferito nuovamente al King Edward II’s Hospital, dove rimarrà ancora altri giorni per proseguire il trattamento». Il comunicato di Buckingham Palace fornisce nuove informazioni riguardo le condizioni di salute del duca di Edimburgo: operato in un policlinico specializzato in cardiologia, è tornato nell’ospedale dove si trovava in precedenza.?? Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) «Dopo l’intervento riuscito alla clinica St Bartholomew, il principe Filippo è stato trasferito nuovamente al King Edward II’s Hospital, dove rimarrà ancora altri giorni per proseguire il trattamento». Il comunicato di Buckingham Palace fornisce nuove informazioni riguardo le condizioni di salute del duca di Edimburgo: operato in un policlinico specializzato in cardiologia, è tornato nell’ospedale dove si trovava in precedenza.??

