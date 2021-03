Il caso Sara Croce-Vasfi: non c'è la denuncia per stalking. Ora spunta la diffamazione - (Di sabato 6 marzo 2021) Francesca Lovatelli Caetani Dopo le accuse da parte dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin, spunta un'altra verità. E la showgirl rischia di finire nei guai Sara Croce in tv ad ottobre alle Iene a seguito delle interviste rilasciate con il suo Avvocato dell’epoca, su vari quotidiani e settimanali, aveva dichiarato di aver querelato il petroliere di origine iraniana Hormoz Vasfi, suo ex fidanzato, per stalking e minacce. Dopo l’udienza che si è tenuta ieri, si è dedotto che nessuna denuncia è mai stata presentata nei confronti di Vasfi. Un teatrino, quindi, orchestrato da Sara Croce e il suo precedente avvocato per farsi ospitare sui giornali e nei programmi TV per screditare e accusare ingiustamente un uomo di un reato ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Francesca Lovatelli Caetani Dopo le accuse da parte dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin,un'altra verità. E la showgirl rischia di finire nei guaiin tv ad ottobre alle Iene a seguito delle interviste rilasciate con il suo Avvocato dell’epoca, su vari quotidiani e settimanali, aveva dichiarato di aver querelato il petroliere di origine iraniana Hormoz, suo ex fidanzato, pere minacce. Dopo l’udienza che si è tenuta ieri, si è dedotto che nessunaè mai stata presentata nei confronti di. Un teatrino, quindi, orchestrato dae il suo precedente avvocato per farsi ospitare sui giornali e nei programmi TV per screditare e accusare ingiustamente un uomo di un reato ...

Advertising

borghi_claudio : @VenditaAmaranto @No_Islam_ @sabry_vix @AxiaFel @Ambrakey1 @Angela300564201 @Teresat73540673 Come tutte le cose la… - aleguzzetti : RT @be_be_bebecita: Io amo Ermal ma ha già vinto, diamo un’occasione a chi ancora non ha vinto come Irama (persona totalmente a caso). So c… - kaiman50cc : RT @patcarrarini: “la posizione ha un nome preciso e nel mio caso è quello di direttore di orchestra, non di direttrice.” oh, finalmente!!… - gucciskimaskk : RT @VaneJuice: Sarà un caso che i milanisti più rincoglioniti hanno Theo Hernandez nella foto profilo - KingPancredi : RT @VaneJuice: Sarà un caso che i milanisti più rincoglioniti hanno Theo Hernandez nella foto profilo -