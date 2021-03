Highlights e gol Spezia-Benevento 1-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 6 marzo 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Spezia-Benevento 1-1, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Daniele Verde al 71? risponde all’iniziale vantaggio di Gaich dopo 24?. Un punto a testa per Italiano e Inzaghi che si portano così a quota ventisei punti in classifica con una lotta salvezza sempre nel vivo. Due traverse colpite dallo Spezia che avrebbe meritato qualcosa in più ai punti. PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Glie le azioni salienti di1-1, match della ventiseiesima giornata di. Daniele Verde al 71? risponde all’iniziale vantaggio di Gaich dopo 24?. Un punto a testa per Italiano e Inzaghi che si portano così a quota ventisei punti in classifica con una lotta salvezza sempre nel vivo. Due traverse colpite dalloche avrebbe meritato qualcosa in più ai punti. PAGELLE SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Liga Ecco gli highlights e i gol Osasuna-Barcellona 0-2. Jordi Alba e Moriba: i blaugrana si fanno sotto in atte… - CorriereUmbria : Juventus-Lazio 3-1, gol e highlights. Rabiot e Morata (doppietta) rimontano la rete di Correa #calcio #SerieA… - sportli26181512 : sc Heerenveen-ADO Den Haag 3-0: Rotondo successo interno per l'Heerenveen nel match valevole per la venticinquesima… - zazoomblog : Highlights e gol Juventus-Lazio 3-1: Serie A 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Juventus-Lazio #Serie - sportface2016 : #JuventusLazio: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS -