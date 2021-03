Gazzetta: il Napoli è ottavo nella classifica stagionale di infortuni (Di sabato 6 marzo 2021) A Napoli, nella disperata ricerca di alibi per provare a sostenere Rino Gattuso, il più gettonato è quello relativo agli infortuni e quindi alla sfortuna. Per i cercatori di alibi la sfortuna è ossigeno, è un tripudio di pepite d’oro. Andrea poi approfondita la questione sfortuna per gli infortuni muscolari, soprattutto quelli dovuti a uno sfruttamento eccessivo del calciatore, oppure all’impiego di calciatori anche quando non in perfette condizioni fisiche, o persino sul dolore. Oggi, scrivendo della Juventus – a caccia di alibi per Pirlo – la Gazzetta pubblica una classifica interessante: quella degli infortuni stagionali delle squadre di Serie A. Guardiamo i numeri, tratti da “Injuries”, la piattaforma realizzata da Noisefeed che raccoglie gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Adisperata ricerca di alibi per provare a sostenere Rino Gattuso, il più gettonato è quello relativo aglie quindi alla sfortuna. Per i cercatori di alibi la sfortuna è ossigeno, è un tripudio di pepite d’oro. Andrea poi approfondita la questione sfortuna per glimuscolari, soprattutto quelli dovuti a uno sfruttamento eccessivo del calciatore, oppure all’impiego di calciatori anche quando non in perfette condizioni fisiche, o persino sul dolore. Oggi, scrivendo della Juventus – a caccia di alibi per Pirlo – lapubblica unainteressante: quella deglistagionali delle squadre di Serie A. Guardiamo i numeri, tratti da “Injuries”, la piattaforma realizzata da Noisefeed che raccoglie gli ...

