Futsal azzurro trionfa in Finlandia | ora tocca al Belgio

Prosegue la corsa del calcio a 5 italiano agli Europei olandesi del 2022 Dopo le prime due gare vincenti, l'Italia batte la Finlandia con un 4 a 2 che spinge l'entusiasmo della squadra verso la nuova sfida; martedì infatti c'è il Belgio a Prato

... come lui stesso ha definito questo 'esordio' da capitano della Nazionale di. Alex Merlim ...fa a trasmettere una mentalità all'interno di un gruppo? 'Il Ct Bellarte - prosegue il talento......e occasione importante per la qualificazione alla competizione Altre due partite decisive verso Euro 2022 di, si chiamano Finlandia e Belgio e prossime avversarie del quintetto. Prima ...“Loro – sottolinea Merlim – sono una squadra difficile da affrontare, forte fisicamente. Nel recente passato, proprio contro la Finlandia, abbiamo commesso degli errori che ci sono costati la qualific ...01/03/2021 - Al PalaVejanum è spettacolo Napoli, 1-11 in goleada sul campo di un'Orsa Viggiano in costruzione. Partita in tasca già nei primi 20': due volte Robocop e Chilelli, tra i due Hozjan per la ...