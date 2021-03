«Essenziale è la cura». Lunedì lo sciopero transfemminista (Di domenica 7 marzo 2021) L’8 marzo 2020 erano scattate le prime misure di distanziamento sociale e per la prima volta le piazze femministe trasmigravano sulla rete. «Da allora non ci siamo mai fermate» dice Serena Fredda di Non Una Di Meno Roma, «siamo provate da un anno difficile dove la crisi ha colpito uno dei temi centrali della nostra riflessione: il lavoro riproduttivo e di cura». La rete Non Una Di Meno ha convocato lo sciopero per Lunedì 8 marzo, iniziativa alla quale hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 marzo 2021) L’8 marzo 2020 erano scattate le prime misure di distanziamento sociale e per la prima volta le piazze femministe trasmigravano sulla rete. «Da allora non ci siamo mai fermate» dice Serena Fredda di Non Una Di Meno Roma, «siamo provate da un anno difficile dove la crisi ha colpito uno dei temi centrali della nostra riflessione: il lavoro riproduttivo e di». La rete Non Una Di Meno ha convocato loper8 marzo, iniziativa alla quale hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

