Dazi | difesa e tech | così l’intesa Ue-Usa allontana la Cina

(Di sabato 6 marzo 2021) Dopo un colloquio telefonico fra Ursula Von der Leyen e Joe Biden, Unione Europea e Stati Uniti hanno annunciato giovedì 5 marzo la sospensione per quattro mesi di tuttilegati al contenzioso Airbus-Boeing, con poi l’impegno di risolvere la disputa commerciale in sede Omc. Si tratta di un’inflessione notevole, in contro-tendenza rispetto al trend di dura competizione commerciale che andava avanti da alcuni decenni, e che illustra anche la volontà di ritorno al multilateralismo da parte dell’amministrazione Biden. Se questo slancio iniziale venisse perseguito con ulteriori decisioni, potrebbe segnare un cambio epocale nelle relazioni fra Unione Europea e Stati Uniti. Le relazioni transatlantiche sono segnate da una forte dissonanza. Se da un lato l’alleanza militare incarnata nella Nato viene sempre richiamata come un fattore fondamentale per la sicurezza comune e ...