Dall' Atalanta all' Atalanta | Conte | un uomo solo al comando dell' Inter

L'immagine è quella di un mondo Inter ribaltato come una clessidra. Con l'a fare da boa. Sette mesi fa Antonio Conte pareva lontano'Inter dopo avere attaccato dirigenza e proprietà al termine della sfida con Gasp, che aveva comunque issato i nerazzurri ad un ...... sicuramente non è da meno la gara che chiuderà la giornata, con Inter -lunedì sera. I ... Parliamo di Luis Muriel, che'inizio del 2021 è secondo proprio all'attaccante belga (13) per ...Lunedì andrà in scena l'ennesimo confronto tra l'Inter e Gasperini. Tra il tecnico ed il club la scintilla non è mai scattata.La ventiseiesima giornata di Serie A prende oggi il via con Spezia-Benevento e si chiuderà lunedì sera col match di cartello tra Inter e Atalanta: quali sono le scelte più azzeccate in ottica fantacal ...