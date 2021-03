Da Veltroni a Zingaretti | 13 anni di segretari Pd

(Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Otto(uno con due mandati, per la precisione) in tredicidi storia: quella del Partito democratico è una lunga carrellata di leader, qualcuno più 'longevo' di altri, ma tutti accomunati dal dovere fare i conti con le grane delle correnti e il relativo 'fuoco amico' sul quartier generale. Bombardamenti finiti sempre con la sconfitta o, più di frequente, con le dimissioni delo in carica. Vediamoli da vicino, dalla fondazione alle dimissioni di: WALTER: primoo nazionale, dopo aver vinto le elezioni costituenti del 14 ottobre 2007, si dimette duedopo in seguito alle elezioni regionali sarde dove Renato Soru, governatore uscente e uomo di punta del Pd, viene sconfitto dal candidato Pdl, Ugo Cappellacci. Ma ...

Il primo fu Walter: dopo aver vinto le elezioni costituenti nel 2007, tempo due anni e si ... Martina regge quattro mesi, ed ecco che a marzo 2019 arrivaè senz'altro una brava persona, come hanno detto in tanti, ma questa non è certo virtù ... confusione e ambiguità, per breve tempo oscurate dal grande prestigio personale di Walter, ...Sono otto i leader che si sono avvicendati al timone del Nazareno. Per tutti un fattore comune: il braccio di ferro con le correnti che hanno sempre scatenato un 'fuoco amico' contro il vertice del pa ...Il segretario dimissionario ha chiarito che il suo passo indietro - anzi «di lato», come ha precisato - è reale e non prevede un bis su acclamazione ...