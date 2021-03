Covid, Toti: “In Liguria scuole superiori in Dad al 100% da lunedì per una settimana” (Di sabato 6 marzo 2021) "Abbiamo appena finito una riunione con Alisa e sentito il ministro della Salute e abbiamo deciso di estendere la Dad alle sole scuole superiori, quelle che già oggi sono in didattica a distanza per un 50% e porteremo per la settimana prossima al 100% in un'ordinanza che scadrà nel prossimo fine settimana e poi valuteremo ulteriormente i dati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) "Abbiamo appena finito una riunione con Alisa e sentito il ministro della Salute e abbiamo deciso di estendere la Dad alle sole, quelle che già oggi sono in didattica a distanza per un 50% e porteremo per laprossima alin un'ordinanza che scadrà nel prossimo finee poi valuteremo ulteriormente i dati". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Toti: “In Liguria scuole superiori in Dad al 100% da lunedì per una settimana” - infoitinterno : Covid, Torre (Pd Sanremo) a Toti: «I liguri chiedono competenza non retorica inutile» - riviera24 : Covid, Torre (Pd Sanremo) a Toti: «I liguri chiedono competenza non retorica inutile» - infoitinterno : Covid: vaccinazione nel ponente ligure, presidente Toti. 'Impegno straordinario, entro il 14 marzo conclusa vaccina… - GiovanniRoi : Covid, Toti a Sanremo: 'Festival? Uno sforzo gigantesco'. Ma questo dimostra a Sanremo di avere rispetto su tutto. -