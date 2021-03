(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Vittoria esterna per la. Allo “Zini” i granata superano di misura la Cremonese grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da. Al 14’ gli uomini di Castori trovano la via del gol: cross dalla sinistra di Jaroszynski edi testa di, che trafigge Carnesecchi sul palo più lontano. Al 18’ risponde la Cremonese con una volée di Gustafson dai venti metri che termina di poco fuori alla destra di Belec. Il primo tempo scivola via con laavanti di un gol. Nella ripresa spingono i padroni di casa, che al 7’ sfiorano il pari con undi testa di Ciofani neutralizzato da Belec. Al 15’ Nardi serve Colombo, che si gira bene in area e batte a rete, trovando ancora una volta un attento Belec. Al 39’ ...

Advertising

anteprima24 : ** Colpo a Cremona, #Djuric porta la #Salernitana in seconda posizione ** - paoladamico1 : #vaccini #covid bla bla bla...Quaggiù (Codogno-Caselle landi/Cremona) gli%over80 stanno ancora aspettando la prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Cremona

- Undi testa dell'ex Djuric poco prima del quarto d'ora de l primo tempo condanna la Cremonese ad una sconfitta che "regala" nuove, fondate preoccupazioni in chiave futura, mentre offre ...Ecco le pagelle della Salernitana dopo ildi: BELEC 6.5 Torna e fa sentire la sua presenza tra i pali, decisivo come sempre. AYA 6,5 Partita di grinta e corsa, arriva esausto nel secondo tempo. Riesce a contenere Buonaiuto. ...StampaVittoria esterna per la Salernitana. Allo “Zini” i granata superano di misura la Cremonese grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Djuric. Al 14’ gli uomini di Castori trovano la via d ...Vittoria e secondo posto per la Salernitana nella 27^ giornata di Serie B. La formazione di Fabrizio Castori vince per 1-0 in casa della Cremonese e centra il nono risultato utile consecutivo, salendo ...