Chi è Max Gazzè? Età, altezza, fidanzata, figli e Instagram (Di sabato 6 marzo 2021) Scopriamo tutto ciò che c'è da sapere su Max Gazzè, famoso cantante che nel 2021 sale sul palco del Festival di Sanremo. Dalla vita professionale a quella sentimentale. Chi è Max Gazzè Nome e Cognome: Massimiliano GazzèNome d'arte: Max GazzèData di nascita: 6 luglio 1967Luogo di Nascita: RomaEtà: 54 annialtezza: 1,75 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CancroProfessione: cantante e bassistafidanzata: è stato sposato L'articolo proviene da Novella 2000.

