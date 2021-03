Amadeus si ferma qui: «non ci sarà l’Ama-ter» (Di sabato 6 marzo 2021) Due le notizie rilevanti della conferenza stampa istituzionale, alla vigilia della serata finale di questo travagliato Sanremo 2021. Stasera bouquet di fiori anche ai maschi e addio all’ipotesi di un Ama-ter. Il conduttore e direttore artistico sgancia la bomba subito dopo le parole di fiducia del direttore Coletta, che lasciavano presagire una possibilità di un terzo mandato, parando i colpi su un possibile coinvolgimento di Alessandro Cattelan come volto “nuovo” di una formula sanremese rinnovata nel profondo. «Amadeus ha fatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 marzo 2021) Due le notizie rilevanti della conferenza stampa istituzionale, alla vigilia della serata finale di questo travagliato Sanremo 2021. Stasera bouquet di fiori anche ai maschi e addio all’ipotesi di un Ama-ter. Il conduttore e direttore artistico sgancia la bomba subito dopo le parole di fiducia del direttore Coletta, che lasciavano presagire una possibilità di un terzo mandato, parando i colpi su un possibile coinvolgimento di Alessandro Cattelan come volto “nuovo” di una formula sanremese rinnovata nel profondo. «ha fatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

