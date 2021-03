Zingaretti: 'Lascio la segreteria, non farò il sindaco di Roma, ma non scompaio' (Di venerdì 5 marzo 2021) Io ce l ho messa tutta ma non c' l'ho fatta a cambiare questo clima. Ho fatto un passo di lato, non scompaio ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti a margine di un evento della Regione, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 marzo 2021) Io ce l ho messa tutta ma non c' l'ho fatta a cambiare questo clima. Ho fatto un passo di lato, nonha detto il segretario del PD Nicolaa margine di un evento della Regione, ...

Gauro5 : RT @sumaistu47: Zingaretti: «Lascio, non ci ripenso. Non farò il sindaco di Roma, ma non scomparirò» Non scomparirai? E perché? https://t.… - sumaistu47 : Zingaretti: «Lascio, non ci ripenso. Non farò il sindaco di Roma, ma non scomparirò» Non scomparirai? E perché? - StefaniaFalone : Zingaretti: «Lascio, non ci ripenso. - galata_mf : RT @francescatotolo: #Zingaretti si è dimesso da segretario del #Pd: “Da 20 giorni nel partito che guido si parla solo di poltrone e primar… - codeghino10 : RT @Corriere: Zingaretti: «Lascio, non ci ripenso. Non farò il sindaco di Roma, ma non scompaio» -