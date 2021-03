Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2021 ore 18:15 (Di venerdì 5 marzo 2021) Viabilità DEL 5 MARZO 2021 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA TRA LABARO E PRENESTINA SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTECAMINI E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PROSGEUE IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021)DEL 5 MARZOORE 18:05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITEFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA TRA LABARO E PRENESTINA SULLAFIUMICINO CODE PER LAVORI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONEPERCORRENDO VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTECAMINI E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PROSGEUE IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Flaminia, tratto tra Eggi e Campello chiude da mercoledì per 3 settimane ...previste per la viabilità Il traffico in direzione Foligno sarà deviato sulla viabilità ...proveniente da Norcia/SS685 e diretto a Foligno potrà immettersi sulla SS3 Flaminia in direzione Roma e ...

Anas: avanzano i lavori di risanamento della pavimentazione sulla ss3 "Flaminia" tra Foligno e Spoleto Il traffico in direzione Foligno sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con uscita ...proveniente da Norcia/SS685 e diretto a Foligno potrà immettersi sulla SS3 Flaminia in direzione Roma e ...

