Veretout fuori un mese a causa di una lesione all'adduttore. (Di venerdì 5 marzo 2021) Una brutta tegola si è abbattuta nella Roma di Fonseca: Veretout out per un mese. Gli esami effettuati a Villa Stuart hanno confermato le sensazioni non troppo positive dopo che, mercoledì al Franchi ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) Una brutta tegola si è abbattuta nella Roma di Fonseca:out per un. Gli esami effettuati a Villa Stuart hanno confermato le sensazioni non troppo positive dopo che, mercoledì al Franchi ...

infoitsport : Roma, Veretout: lesione al flessore. Fuori un mese - infoitsport : Lesione muscolare per Veretout: starà fuori un mese - infoitsport : Roma, tegola per Fonseca: lesione per Veretout, fuori almeno un mese - TweetNotizie : Roma, Veretout: lesione al flessore. Fuori un mese - lorenzofares : @CheccoCasano Eppure pensa che in una stagione in cui sei senza difesa, senza portiere, Dzeko rotto, Zaniolo mai ut… -