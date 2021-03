Vaccini, Speranza: “Accantonare 1-2% delle dosi per le zone più colpite, serve una riserva di solidarietà”. In Italia 5 milioni di iniezioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro Roberto Speranza lo ha chiamato “fondo di solidarietà vaccinale”. Cioè una scorta di dosi da usare all’occorrenza per le zone dell’Italia che nei prossimi mesi saranno più colpite dal Covid-19 e dalle sue varianti. La novità è emersa nell’incontro tra governo e Regioni che si è svolto in videoconferenza al ministero della Salute. Speranza ha ipotizzato che “si potrebbe Accantonare l’1-2% da ciascuna consegna per la creazione di riserve da utilizzare con strategia reattiva nelle zone in cui il virus si propaga con maggiore forza e rapidità”. Una proposta che piace anche al neo commissario all’emergenza Covid Paolo Francesco Figliuolo: “Sono d’accordo sulla necessità di conservare scorte di vaccino per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro Robertolo ha chiamato “fondo divaccinale”. Cioè una scorta dida usare all’occorrenza per ledell’che nei prossimi mesi saranno piùdal Covid-19 e dalle sue varianti. La novità è emersa nell’incontro tra governo e Regioni che si è svolto in videoconferenza al ministero della Salute.ha ipotizzato che “si potrebbel’1-2% da ciascuna consegna per la creazione di rida utilizzare con strategia reattiva nellein cui il virus si propaga con maggiore forza e rapidità”. Una proposta che piace anche al neo commissario all’emergenza Covid Paolo Francesco Figliuolo: “Sono d’accordo sulla necessità di conservare scorte di vaccino per ...

