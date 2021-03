“Vaccini in Liguria? Non si capisce che fare, è un caos. Sarebbe stata più logica una tombola…”, la denuncia di Dario Vergassola (Di venerdì 5 marzo 2021) La campagna vaccinale in Liguria “non si capisce come funziona”. “Mio padre ha 88 anni, è stomizzato e malato oncologico. Ci hanno inviato una lettera, ma non si capisce come stanno chiamando. C’è gente più giovane di mio padre che è già stata vaccinata, mentre lui non è stato neanche contattato”. È quanto denuncia l’attore ligure Dario Vergassola in un video inviato al consigliere regionale Ferruccio Sansa, di cui è stato sostenitore in campagna elettorale, e pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere. “Trovo tutto questo imbarazzante e ansiogeno per noi e per gli anziani che abbiamo a casa perché non sappiamo a chi rivolgerci”, dice ancora, sottolineando la difficoltà che tutti i suoi conoscenti hanno incontrato nell’avere informazioni sui tempi per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) La campagna vaccinale in“non sicome funziona”. “Mio padre ha 88 anni, è stomizzato e malato oncologico. Ci hanno inviato una lettera, ma non sicome stanno chiamando. C’è gente più giovane di mio padre che è giàvaccinata, mentre lui non è stato neanche contattato”. È quantol’attore ligurein un video inviato al consigliere regionale Ferruccio Sansa, di cui è stato sostenitore in campagna elettorale, e pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere. “Trovo tutto questo imbarazzante e ansiogeno per noi e per gli anziani che abbiamo a casa perché non sappiamo a chi rivolgerci”, dice ancora, sottolineando la difficoltà che tutti i suoi conoscenti hanno incontrato nell’avere informazioni sui tempi per la ...

