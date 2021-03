Un mostro a Frosinone | entra dal balcone nella casa del vicino e violenta una bambina di 11 anni

(Di venerdì 5 marzo 2021) Aveva atteso che ildiuscisse, perre in azione, scavalcare il parapetto,re dalre la figlia del conoscente, di soli 11. Una vicenda agghiacciante, che ha sconvolto la comunità di. Il Personale della Squadra Mobile della Questura diha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di, a seguito della sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma, nei confronti di un 48enne residente nel capoluogo, per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di minore. Lo stupratore dierato in azione nel 2018 I fatti risalgono al ...

