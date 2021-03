The Witcher di Netflix ed Henry Cavill nominati ai Saturn Awards 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) La seconda stagione di The Witcher è in produzione, con Henry Cavill che a gennaio rassicurava tutti sullo stato del suo ginocchio lesionato a seguito di un infortunio sul lavoro. Mentre i lavori procedono, anche quest'anno si terranno i Saturn Awards: si tratta di un premio assegnato ogni anno dai membri dell'Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films alle migliori opere di fantascienza, fantasy e horror, relativamente a film, film TV e home video. Tra le varie nomination, proprio The Witcher di Netflix ne ha raccolte tre: miglior serie televisiva fantasy, miglior attore in una serie televisiva (Henry Cavill) e migliore interpretazione di un attore più giovane in una serie televisiva (Freya ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) La seconda stagione di Theè in produzione, conche a gennaio rassicurava tutti sullo stato del suo ginocchio lesionato a seguito di un infortunio sul lavoro. Mentre i lavori procedono, anche quest'anno si terranno i: si tratta di un premio assegnato ogni anno dai membri dell'Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films alle migliori opere di fantascienza, fantasy e horror, relativamente a film, film TV e home video. Tra le varieon, proprio Thedine ha raccolte tre: miglior serie televisiva fantasy, miglior attore in una serie televisiva () e migliore interpretazione di un attore più giovane in una serie televisiva (Freya ...

