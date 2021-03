Serie A | i calciatori positivi al coronavirus

(Di venerdì 5 marzo 2021)A, i giocatorial. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA –A, i giocatorial. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze natalizie. Sinisa MihajlovicA, i giocatorialDi seguito i giocatorialsquadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Ilicic (guarito), Sportiello (guarito), Gollini (guarito), Zapata D. (guarito), Gasperini (guarito), Carnesecchi (guarito), Malinovskyi (guarito), Miranchuk (guarito), RomeroBenevento: tre giocatori non comunicati (guariti), Dabo ...

assocalciatori : ?? Il “Calciatore del mese AIC” di febbraio per la Serie A è @RomeluLukaku9 Un riconoscimento che l’AIC assegna i… - Andretop72 : Tutti i calciatori si serie A B e C hanno questa sindrome, credo.. #QuartoGrado - sportli26181512 : Cagliari, Rugani e Simeone a parte: Prima dell'allenamento incontro formativo tra Gianluca Rocchi, dirigenti, staff… - laziopress : Serbia, il ct Stojkovic convoca ben 7 calciatori della Serie A: presente Milinkovic - pasqualinipatri : Serbia, il ct Stojkovic convoca ben 7 calciatori della Serie A: presente Milinkovic -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calciatori

Sport Fanpage

...e di un suo possibile futuro inA Intervenuto a 'Teleradiostereo', Luis Campos, ex direttore sportivo del Lille ha parlato DI Roma e Milan e del suo futuro: 'Sto osservando tantie ...Con questi, però, non so se potrebbe fare meglio di Ancelotti e Gattuso. Per me, parecchi giocatori del Napoli sono sopravvalutati. Osimhen? Ha giocato troppo poco per essere giudicato, ...ma anche quella femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C di calcio a 5. Domani la Figc Abruzzo, guidata dal presidente Ezio Memmo, si riunirà per programmare gli ...Saranno assenti Iago Falque e Letizia tra gli uomini di Inzaghi che deve ripartire dopo le due sconfitte consecutive. Sfida molto delicata tra due neopromosse al Picco: alle 15.00 calcio d’inizio tra… ...