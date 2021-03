Sergio Endrigo, che cantava l'amore senza nominarlo (Di venerdì 5 marzo 2021) I cantautori negli anni Sessanta non snobbarono il Festival di Sanremo anzi vi parteciparono con impegno e con risultati molto deludenti, un po' tutti, a partire dal 'decano' Gino Paoli, ma anche ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) I cantautori negli anni Sessanta non snobbarono il Festival di Sanremo anzi vi parteciparono con impegno e con risultati molto deludenti, un po' tutti, a partire dal 'decano' Gino Paoli, ma anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Endrigo Sergio Endrigo, che cantava l'amore senza nominarlo E, ovviamente, vince un cantautore che si chiama Sergio Endrigo. Dal 1966 la sua popolarità e le sue canzoni lo portano al Festival di Sanremo dove si classifica secondo con Adesso sì . Nel 1967, l'...

Chi sono Le Deva, il quartetto tutto al femminile che ha duettato con Orietta Berti a Sanremo Nella serata dedicata alla 'Canzone d'autore' del 71° festival della canzone italiana,Orietta Berti ha duettato nel brano di Sergio Endrigo 'Io Che Amo Solo Te' con il gruppo pop Le Deva. Il Voto critico dei Maestri d'Orchestra ha assegnato a Orietta Berti e Le Deva il secondo posto nella classifica di qualità che ha ...

Orietta Berti omaggia Sergio Endrigo, un grande artista incompreso L'HuffPost Fiorello si taglia i baffi pur di non somigliare a D'Alema. L'exploit della veterana Orietta Berti Il Festival a ostacoli, che si è già messo alle spalle il supposto plagio dei Maneskin (non c'è) e il ritiro di Irama (è in gara, ma dalla stanza ...

Orietta Berti canta "Quando ti sei innamorato" a Sanremo 2021 - VIDEO Orietta Berti canta "Quando ti sei innamorato" a Sanremo 2021 «Fiorello, sono 29 anni...». Un’espressione sul viso a metà tra il rimprovero e il sorriso, ...

