“Sei un signore”. Tommaso Zorzi, il gesto meraviglioso giorni dopo la vittoria al GF Vip (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono ormai passati diversi giorni dalla conclusione del Grande Fratello Vip, che ha visto il trionfo a pieno titolo dell’influencer Tommaso Zorzi. Sebbene l’attenzione mediatica sia quasi totalmente focalizzata sul Festival di Sanremo, le domande sui futuri passi del giovane vincitore del reality show cominciano ad essere numerose. Come è noto, il montepremi dedicato al sudore e allo stress mentale vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, per il vincitore, ammonta a 100mila euro netti. Normalmente, ma quest’anno in particolare ce lo si aspetta, data la curva di povertà in vertiginosa salita su tutto il territorio nazionale, la cospicua cifra non sempre viene trattenuta per intero dal vincitore. Dalle prime indiscrezioni è dato conoscere che Tommaso Zorzi ha già deciso di ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono ormai passati diversidalla conclusione del Grande Fratello Vip, che ha visto il trionfo a pieno titolo dell’influencer. Sebbene l’attenzione mediatica sia quasi totalmente focalizzata sul Festival di Sanremo, le domande sui futuri passi del giovane vincitore del reality show cominciano ad essere numerose. Come è noto, il montepremi dedicato al sudore e allo stress mentale vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, per il vincitore, ammonta a 100mila euro netti. Normalmente, ma quest’anno in particolare ce lo si aspetta, data la curva di povertà in vertiginosa salita su tutto il territorio nazionale, la cospicua cifra non sempre viene trattenuta per intero dal vincitore. Dalle prime indiscrezioni è dato conoscere cheha già deciso di ...

