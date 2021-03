Scuola, a Napoli i bambini vanno a lezione allo zoo contro la Dad (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Leoni, scimmie, elefanti studiati da vicino, osservandoli e con una guida che ha spiegato loro come e dove vivono in natura, cosa mangiano, quali sono le loro abitudini. E’ stata una giornata di apprendimento sul campo quella che hanno vissuto oggi alcuni bambini delle prime classi delle elementari in occasione della seconda giornata di disconnessione promossa dai genitori No Dad che aderiscono al gruppo ‘Usciamo dagli schermi’. Bimbi attenti, curiosi che hanno ascoltato le spiegazioni della guida dello zoo di Napoli. Un’iniziativa che – come hanno sottolineato alcuni genitori – non vuole essere sostitutiva della Dad ma che vuole essere un’integrazione ”necessaria” non solo per l’apprendimento ma anche per non lasciare giornate intere i bambini davanti agli schermi di pc, tablet. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Leoni, scimmie, elefanti studiati da vicino, osservandoli e con una guida che ha spiegato loro come e dove vivono in natura, cosa mangiano, quali sono le loro abitudini. E’ stata una giornata di apprendimento sul campo quella che hanno vissuto oggi alcunidelle prime classi delle elementari in occasione della seconda giornata di disconnessione promossa dai genitori No Dad che aderiscono al gruppo ‘Usciamo dagli schermi’. Bimbi attenti, curiosi che hanno ascoltato le spiegazioni della guida dello zoo di. Un’iniziativa che – come hanno sottolineato alcuni genitori – non vuole essere sostitutiva della Dad ma che vuole essere un’integrazione ”necessaria” non solo per l’apprendimento ma anche per non lasciare giornate intere idavanti agli schermi di pc, tablet. ...

