Scontro tra auto e tram alla Martinella: ferita una donna (Di venerdì 5 marzo 2021) Una donna di 45 anni di Nembro è rimasta leggermente ferita intorno alle 13.30 di venerdì in via Martinella a Bergamo: la sua auto, una Renault Scenic, si è scontrata col tram delle valli ed è rimasta incastrata sui binari. Strada e linea ferroviaria sono rimaste bloccate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza, la polizia locale, per soccorrere la donna e rilevare la dinamica dell’incidente. Sopraggiunto anche il personale della Teb. Stando alle prime informazioni la Renault guidata dalla 45enne arrivava da via Corridoni, avrebbe svoltato verso via Martinella dove si sospetta non abbia rispettato la precedenza al tram. Nell’impatto sembra che l’auto sia stata trascinata per qualche metro. Sono in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Unadi 45 anni di Nembro è rimasta leggermenteintorno alle 13.30 di venerdì in viaa Bergamo: la sua, una Renault Scenic, si è scontrata coldelle valli ed è rimasta incastrata sui binari. Strada e linea ferroviaria sono rimaste bloccate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza, la polizia locale, per soccorrere lae rilevare la dinamica dell’incidente. Sopraggiunto anche il personale della Teb. Stando alle prime informazioni la Renault guidata d45enne arrivava da via Corridoni, avrebbe svoltato verso viadove si sospetta non abbia rispettato la precedenza al. Nell’impatto sembra che l’sia stata trascinata per qualche metro. Sono in ...

basketreborn1 : Curiosità nel vedere PESARO(9-9) senza REPESA in panchina contro CREMONA(7-12) dell’ex BARFORD. Scontro importante… - LuciaMosca1 : (Incidente a Passo di Treia: scontro tra un furgone e un'auto sulla provinciale 361) Segui su: La Notizia -… - FrancescoBlotto : RT @JacobinItalia: Le agiografie di Mario Draghi nei media mainstream servono a portare avanti un'ulteriore narrazione post-ideologica, che… - TheTitangate : Mi è piaciuto molto lo scontro tra i 2 Visione, ma sopratutto la scena nella biblioteca in cui cominciano con il di… - tinagoTV : @superfrumpkin Un po' sì ?? non ci ho voluto sperare e mi sa che ho fatto bene lol Aaaaaaaargh same, dov'è il mio C… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Martina eliminata? Confronto e... Giacomo e Martina, feeling e scontro a Uomini e Donne? Come fanno sapere le anticipazioni del ... Tra il tronista e Martina, inoltre, spunta Carolina, una ragazza decisamente dal carattere più dolce e ...

Calcio RSM, sabato la sfida in alta quota Libertas - Tre Penne L'ottava giornata di Campionato Sammarinese regala uno scontro d'alta classifica nell'anticipo di Montecchio : Libertas e Tre Penne, attualmente seconda e ... mentre le squadre comprese tra il quinto e ...

Muggiano, scontro tra Paoletti e sindacati LA NAZIONE Meghan attacca la corte: "Ci calunnia, non ci zittirà" Scontro aperto con Buckingham Palace tra la consorte di Harry, che è al suo fianco, e il resto della famiglia reale. Prime anticipazioni dell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey ...

Tutti i post taggati "scontro tir a10" Uno scontro frontale tra due tir tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito, lungo la A10, ha portato alla morte di un conducente.

Giacomo e Martina, feeling ea Uomini e Donne? Come fanno sapere le anticipazioni del ...il tronista e Martina, inoltre, spunta Carolina, una ragazza decisamente dal carattere più dolce e ...L'ottava giornata di Campionato Sammarinese regala unod'alta classifica nell'anticipo di Montecchio : Libertas e Tre Penne, attualmente seconda e ... mentre le squadre compreseil quinto e ...Scontro aperto con Buckingham Palace tra la consorte di Harry, che è al suo fianco, e il resto della famiglia reale. Prime anticipazioni dell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey ...Uno scontro frontale tra due tir tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito, lungo la A10, ha portato alla morte di un conducente.