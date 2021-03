Sci | cancellata discesa libera di Saalbach con Paris al comando

(Di venerdì 5 marzo 2021) Non c’è stato nulla da fare a. La giornata è stata condizionata prima dalla nebbia, poi da una fitta nevicata che ha impedito il regolare svolgimento della primarecupero di quellaa Wengen. Ora si ipotizza uno slittamento del programma di un giorno, quindi fino a lunedì, ma sarà la Federazione internazionale (Fis) a prendere la decisione finale.La gara – già con partenza abbassata in mattinata – è stata interrotta dopo i primi nove concorrenti, quando Dominikguidava la classifica, pur essendo sceso nella nebbia, e con atleti del calibro di Beat Feuz o Max Franz nettamente distaccati, probabilmente a causa del rallentamento del tracciato, dovuto proprio alla nevicata.non ha mai regalato grandi gioie agli azzurri. L’unico atleta della Coppa maschile ad essere ...

Saalbach, 5 marzo 2021 " Cattive condizioni meteo questa mattina a Saalbach dove era in programma la prima discesa libera dell'intenso weekend austriaco. Gara interrotta dopo pochi sciatori a causa ...Dopo rinvii e interruzioni per nebbia e neve, la discesa 1 della Coppa del mondo dialpino a Saalbach (Austria) è stata, proprio mentre l'azzurro Dominik Paris era al comando della classifica. La cancellazione è arrivata dopo una lunga interruzione seguita alla prova ...Non c’è stato nulla da fare a Saalbach. La giornata è stata condizionata prima dalla nebbia, poi da una fitta nevicata che ha impedito il regolare svolgimento della prima discesa recupero di quella ca ...Il circo bianco ci riprova dopo il maltempo del venerdì con conseguente annullamento della prima discesa. La Federazione internazionale ha reso noto la start list per la libera di Coppa del Mondo di s ...