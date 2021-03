Sanremo: Irama più citato sui media fra i cantanti, ma la sorpresa è Orietta Berti (2) (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it.

fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - team_world : #Sanrem2021 arriva la conferma: IRAMA resta in gara, ma non salirà sul palco. Ecco cosa succederà quando sarà il su… - IlContiAndrea : A FqMagazine una fonte vicina a #Irama conferma: 'Al 90% eliminato, stiamo predisponendo il suo rientro a Milano'.… - beguiled2017 : irama che vince sanremo in dad #sanremo2021 - Alessan01224212 : WOW CHE CALDU BUONASERA A TUTTI OGGI MI SENTO PROPRIO A RIO DE JANEIRO #irama #iramasanremo2021 #sanremo… -