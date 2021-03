Sanremo, incantevole interpretazione di Arisa con “Quando” di Pino Daniele (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFestival di Sanremo – Durante la serata di ieri, dedicata alle cover, la cantante Arisa, accompagnata da Michele Bravi, ha eseguito uno dei brani più celebri di Pino Daniele “Quando”. Il pubblico non c’era ma ha comunque emozionato l’orchestra e tutti i telespettatori, in particolar modo i napoletani che hanno molto apprezzato la sua interpretazione senza sbavature. Arisa tra l’altro non è la prima volta che ha cantato in napoletano. Celebre è la colonna sonora per il film di Ferzan Ozpetek “Napoli velata“. Un artista quindi capace, come pochi, di cantare nel nostro dialetto ed in grado di farsi apprezzare dal pubblico partenopeo che spesso storce il naso a forzature di questo genere. Inoltre le canzoni di Pino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFestival di– Durante la serata di ieri, dedicata alle cover, la cantante, accompagnata da Michele Bravi, ha eseguito uno dei brani più celebri di”. Il pubblico non c’era ma ha comunque emozionato l’orchestra e tutti i telespettatori, in particolar modo i napoletani che hanno molto apprezzato la suasenza sbavature.tra l’altro non è la prima volta che ha cantato in napoletano. Celebre è la colonna sonora per il film di Ferzan Ozpetek “Napoli velata“. Un artista quindi capace, come pochi, di cantare nel nostro dialetto ed in grado di farsi apprezzare dal pubblico partenopeo che spesso storce il naso a forzature di questo genere. Inoltre le canzoni di...

