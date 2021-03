Sanremo 2021, Gaudiano è il vincitore delle Nuove Proposte (Di venerdì 5 marzo 2021) È Gaudiano il vincitore del Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. Il suo brano Polvere da sparo l’ha portato a superare la prima scrematura, poi il podio della gara. https://twitter.com/SanremoRai/status/1367935620316868608 L’atto finale di Sanremo 2021 per le Nuove Proposte comincia subito, all'inizio della quarta serata del Festival, con l’esibizione dei quattro finalisti della categoria. Come annunciato, è Beatrice Venezi, direttore (non direttrice, per sua richiesta) d’Orchestra, ad affiancare Amadeus nella gara dei giovani, in qualità di madrina speciale. Il primo a esibirsi è Davide Shorty, con il suo brano Regina. Tocca poi a Folcast, voce e chitarra per la canzone Scopriti. ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Èildel Festival dinella categoria. Il suo brano Polvere da sparo l’ha portato a superare la prima scrematura, poi il podio della gara. https://twitter.com/Rai/status/1367935620316868608 L’atto finale diper lecomincia subito, all'inizio della quarta serata del Festival, con l’esibizione dei quattro finalisti della categoria. Come annunciato, è Beatrice Venezi, direttore (non direttrice, per sua richiesta) d’Orchestra, ad affiancare Amadeus nella gara dei giovani, in qualità di madrina speciale. Il primo a esibirsi è Davide Shorty, con il suo brano Regina. Tocca poi a Folcast, voce e chitarra per la canzone Scopriti. ...

