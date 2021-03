Roma, operai Acea intervengono per un guasto e se ne crea uno più grande: 9 palazzi senz’acqua da ieri (Di venerdì 5 marzo 2021) Grossa perdita d’acqua a Roma, in zona Nuovo Salario, dove un tombino all’interno di un condominio al civico 167 di via Montecervi Alto è “esploso” improvvisamente. La cosa “strana” è che il tombino ha iniziato a perdere un’enorme quantità d’acqua proprio subito dopo l’intervento dell’Acea. Il racconto di un condomino Come ci racconta uno dei condomini, infatti, «ieri pomeriggio, poco dopo le 14, sono intervenuti 3 operai dell’Acea e, subito dopo che questi sono andati via, l’acqua ha cominciato a zampillare fuori dal tombino, allagando l’ingresso del condominio. A quel punto, noi condomini abbiamo dovuto chiamare l’Acea e richiedere un intervento urgente». Circa un’ora dopo gli operai di Acea sono tornati sul posto ed hanno constatato il grave ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Grossa perdita d’acqua a, in zona Nuovo Salario, dove un tombino all’interno di un condominio al civico 167 di via Montecervi Alto è “esploso” improvvisamente. La cosa “strana” è che il tombino ha iniziato a perdere un’enorme quantità d’acqua proprio subito dopo l’intervento dell’. Il racconto di un condomino Come ci racconta uno dei condomini, infatti, «pomeriggio, poco dopo le 14, sono intervenuti 3dell’e, subito dopo che questi sono andati via, l’acqua ha cominciato a zampillare fuori dal tombino, allagando l’ingresso del condominio. A quel punto, noi condomini abbiamo dovuto chiamare l’e richiedere un intervento urgente». Circa un’ora dopo glidisono tornati sul posto ed hanno constatato il grave ...

