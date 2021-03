Rapporto Iss regioni, indice Rt a 1,06: 'Non superava 1 da due mesi'. Istat: in dieci mesi 108mila morti in più rispetto alla media (Di venerdì 5 marzo 2021) La pandemia di Covid peggiora in Italia e l'Rt supera quota 1: ora è a 1,06. È il dato all'esame della cabina di Regia che sta analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss - Ministero della ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) La pandemia di Covid peggiora in Italia e l'Rt supera quota 1: ora è a 1,06. È il dato all'esame della cabina di Regia che sta analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss - Ministero della ...

istsupsan : ??QUINTO RAPPORTO #ISS-#ISTAT SU MORTALITÀ ?? 746.146 decessi nel 2020: picco massimo in Italia da secondo dopoguer… - folucar : RT @diabolicus23: Qui il rapporto ISS. - diabolicus23 : Qui il rapporto ISS. - Globe1078 : Rapporto Iss regioni, indice Rt a 1,06: «Non superava 1 da due mesi». Istat: in dieci mesi 108mila morti in più ris… - graspthemeaning : RT @istsupsan: ??QUINTO RAPPORTO #ISS-#ISTAT SU MORTALITÀ ?? 746.146 decessi nel 2020: picco massimo in Italia da secondo dopoguerra ?? 75.8… -