Pre Cremonese-Salernitana | le dichiarazioni di Pecchia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nel pre, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, in programma sabato 6 marzo 2021 alle ore 14 allo stadio Zini, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei grigiorossi, Fabio. Pre-Salernutana: cosa ha detto? Dopo la sconfitta di Vicenza, lavuole tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona playout. Di questo e altro ha parlato Fabio: “In alcuni momenti abbiamo pagato il prezzo di alcune disattenzioni, come nell’ultima gara, che avevamo avuto la forza di riprenderla.e rimetterla in piedi, ma po non ci siamo riusciti del tutto per diverse ragioni su cui devo riflettere e devo fare tesoro di queste esperienze”. Sulla gara di domani: “Come ...