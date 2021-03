Parte un progetto pilota per tracciare i contagiati dal virus (Di venerdì 5 marzo 2021) Chiamatelo modello coreano, modello emiliano, Vo’ Euganeo 2.0 o come preferite, ma alla fine sembra proprio che qualcosa di simile al famoso sistema a tre T (Tracciamento, Tamponi, Trattamento) si farà anche in Italia. Il progetto pilota partirà a breve in Emilia Romagna, grazie alla collaborazione tra l’Istituto di microbiologia dell’Università di Padova di Andrea Crisanti, il Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia di Siena (che processerà i test molecolari), l’azienda usl di Ferrara (dove si svolgerà la sperimentazione) e la Regione guidata da Stefano Bonaccini. La principale novità, anche rispetto a esperimenti simili fatti in altri paesi, è un uso particolarmente sofisticato del cosiddetto network testing. In parole povere: andare a testare direttamente le persone con cui il contagiato entra abitualmente in contatto, indipendentemente ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 marzo 2021) Chiamatelo modello coreano, modello emiliano, Vo’ Euganeo 2.0 o come preferite, ma alla fine sembra proprio che qualcosa di simile al famoso sistema a tre T (Tracciamento, Tamponi, Trattamento) si farà anche in Italia. Ilpartirà a breve in Emilia Romagna, grazie alla collaborazione tra l’Istituto di microbiologia dell’Università di Padova di Andrea Crisanti, il Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia di Siena (che processerà i test molecolari), l’azienda usl di Ferrara (dove si svolgerà la sperimentazione) e la Regione guidata da Stefano Bonaccini. La principale novità, anche rispetto a esperimenti simili fatti in altri paesi, è un uso particolarmente sofisticato del cosiddetto network testing. In parole povere: andare a testare direttamente le persone con cui il contagiato entra abitualmente in contatto, indipendentemente ...

