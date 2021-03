Omicidio del piccolo Leonardo | chiesto l' ergastolo per la madre e il compagno

(Di venerdì 5 marzo 2021) È statol'per Nicolas Musi e Gaia Russo, a processo per l'del, figlio della donna morto ad appena 20 mesi il 23 maggio 2019 a Novara. Per l'accusa, ad ...

lauraboldrini : Anche il rapporto americano conferma il ruolo del principe dell'#ArabiaSaudita bin Salman nell'omicidio del giornal… - andreapurgatori : JAMAL #KHASHOGGI, UN DELITTO DI STATO. Il rapporto della CIA che accusa Mohamed Bin Salman, il racconto dell’omicid… - andreapurgatori : JAMAL #KHASHOGGI, DELITTO DI STATO. Il rapporto CIA che accusa Bin Salman, il racconto dell’omicidio del giornalist… - MariaPi38360036 : RT @pomeriggio5: Omicidio di Roberta, è stata sequestrata una scarpa del papà di Pietro. Ecco perchè #Pomeriggio5 - durso_club : RT @pomeriggio5: Omicidio di Roberta, è stata sequestrata una scarpa del papà di Pietro. Ecco perchè #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio del

La donna uccise brutalmente la mogliesuo amante, Stefania Crotti, il 18 gennaio ...È stato chiesto l'ergastolo per Nicolas Musi e Gaia Russo, a processo per l'piccolo Leonardo, figlio della donna morto ad appena 20 mesi il 23 maggio 2019 a Novara. Per l'accusa, ad uccidere materialmente il bimbo fu Musi, all'epoca compagno della donna - per cui ...Il delitto di Ilenia: l’intercettazione che secondo il gip incastra l’ex marito: "Sapeva cosa stava succedendo". L’uomo non voleva che l’amica della figlia intervenisse. Ma l’allarme era per un ladro, ...Giulia Stanganini, la donna di 38 anni che lo scorso anno uccise la madre e ne fece a pezzi il corpo, aveva ucciso anche il figlio di tre anni e mezzo. La svolta choc è arrivata oggi: ...