Napoli, Gattuso non apprezza il poco impegno di Mario Rui: cacciato dall'allenamento (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'allenamento quotidiano per mister Rino Gattuso è qualcosa di davvero molto importante, per questo motivo quando vede dei giocatori che non si esprimono al massimo durante le sedute è capace di allontanarli anzitempo come successo ieri con Mario Rui. In effetti il terzino portoghese avrebbe mostrato poco senso di appartenenza e soprattutto una buona dose di sfrontatezza nei confronti di Gattuso. Per questo motivo il tecnico lo ha cacciato. L'ex Campione del Mondo infatti pretende il massimo impegno non solo in partita ma anche in allenamento. Non è la prima volta che il tecnico calabrese allontani un calciatore dall'allenamento o prenda anche altri provvedimenti disciplinari. Eventi del genere sono capitati ...

