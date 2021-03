“Io Sono Luca” dei Dellai prima classificata su Spotify (Di venerdì 5 marzo 2021) Matteo e Luca Dellai, cantanti dell’omonimo duo dei Dellai, dopo l’esibizione al Festival di Sanremo entrano direttamente al primo posto su Spotify con il brano “Io Sono Luca”. Se volete riascoltare la canzone la trovate nella playlist Viral 50 Italia di Spotify. Ovviamente al primo posto. Di cosa racconta il brano “Io Sono Luca” dei fratelli Dellai? Scritto da Matteo Dellai, il ragazzo si racconta attraverso il fratello Luca – da cui il titolo “Io Sono Luca”. Le tematiche affrontate Sono delicate e sempre attuali, in quanto trattano delle insicurezze tipiche dell’adolescenza. Nonché più in generale di quelle dell’essere umano, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Matteo e, cantanti dell’omonimo duo dei, dopo l’esibizione al Festival di Sanremo entrano direttamente al primo posto sucon il brano “Io”. Se volete riascoltare la canzone la trovate nella playlist Viral 50 Italia di. Ovviamente al primo posto. Di cosa racconta il brano “Io” dei fratelli? Scritto da Matteo, il ragazzo si racconta attraverso il fratello– da cui il titolo “Io”. Le tematiche affrontatedelicate e sempre attuali, in quanto trattano delle insicurezze tipiche dell’adolescenza. Nonché più in generale di quelle dell’essere umano, ...

