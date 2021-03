Infortunati Verona: le ultime sulle condizioni di Tameze e Vieira (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Hellas Verona ha emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Tameze e Vieira: la nota del club scaligero L’Hellas Verona ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Tameze e Vieira. La nota del club scaligero. «Hellas Verona FC comunica che Ronaldo Vieira e Adrien Tamèze si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche. Ronaldo Vieira: lesione muscolo-fasciale di primo/secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Adrien Tamèze: affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica dei due calciatori» Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Hellasha emesso un comunicato ufficialedi: la nota del club scaligero L’Hellasha diramato un comunicato ufficialedi. La nota del club scaligero. «HellasFC comunica che Ronaldoe Adrien Tamèze si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche. Ronaldo: lesione muscolo-fasciale di primo/secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Adrien Tamèze: affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica dei due calciatori» Leggi su ...

